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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Toprağa gömülü uyuşturucuyu 'Rüzgar' buldu Haberi

Toprağa gömülü uyuşturucuyu 'Rüzgar' buldu Haberi

Köpeğin toprak altındaki captagonları fark etmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Dolar Narkotik 

-Şahısların emniyetten çıkarılışı

( HATAY ) Toprağa gömülü uyuşturucuyu "Rüzgar" buldu- Hatay'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu HATAY

- Hatay'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Antakya’nın Alaattin Mahallesi’nde bulunan çiftliği operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği"Rüzgar"ın da katıldığı operasyonda toprağa gömülü halde 313 bin 740 adet uyuşturucu Captagon hapi, 50 gram takoz esrar, 375 adet 100’lük sahte ABD doları, 1 tabanca, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet naylon paketleme makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi.
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