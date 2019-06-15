Toprağa gömülü kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

-Kedinin çıkarılma ve itfaiye erinin sevinme anı

-detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi’nde toprak altında bulunan kediyi Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma anı cet telefonu görüntüsüne yansıdı. Olay Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi 848 sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerine giden iki kadın etraftan kedi yavrusu sesi duydular. Sesi dinleyen kadınlar kediye rastlayamadılar ancak kedi yavrusu sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede toprağa gömülmüş halde kedi yavrusu olduğunu gördüler. İtfaiye eri elleriyle toprağı dikkatli kazarak kedi yavrusunu gömülü olduğu yerden çıkardı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonra ki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kurtarılan yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan barınağına götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

