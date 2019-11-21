Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlıları unutmadı

-Yaşılıların ellerini öpmeleri ve sohbet etmeleri,

-Hep beraber oyun oynamaları ve yaşlıların mutluluğu,

-Bir polis in türkü söylemesi.

-Huzur evi sakinlerinden Ömer Karakaya' nın şiir okuması ve türkü söylemesi.



( BURDUR - ÖZEL)- Polisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi BURDUR



- Toplum Destekli Polis ekipleri, huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de türkü ve oyun havası eşliğinde eğlendiler. Burdur'da Toplum Destekli Polis ekipleri mahallelerde huzur toplantıları aralıksız devam ederken Burdur Merkez’de bulunan huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etmeyi unutmadılar. Huzur evinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen polis ekipleri yaşlıların gönüllerini kazandı. Polis ekiplerinin huzur evinde kalan yaşlıların morallerini yükseltmek ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için gerçekleştirdiği ziyaretten yaşlılar da memnun kaldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Halil Karagöz ve şube çalışanları yaşlılar ile sohbet edip dertlerini dinlediler. Sohbet koyulaşınca çalan türkü ve oyun havaların eşliğinde hep beraber oynadılar. Polislerin söylediği türkülerle coşan yaşlılar oldukça eğlendi. Huzur evi sakinlerinden Ömer Karakaya, "Bizleri ziyaret ettiniz. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz” deyip kendisi de polislere şiir ve türkü söyledi.







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