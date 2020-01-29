Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı altında Kadın Acil Destek İhbar Sistemi hakkında Türkçe ve Kürtçe bilgilendirme yaptı

-Sert bir şekilde yere düşen polis memuru

-Evlerin kapılarını çalan polis

-Ailelere broşür verip bilgilendirme yaparken

-Yoldaki araçları durdurmaları bilgilendirme yapmaları

-Ailelerden görüntüler

-Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz ile röportaj

-İşyerlerindeki bir kadını bilgilendirmeleri

-Yoldan geçen erkeklerin bilgilendirilmesi



( HAKKARİ ) Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı altında Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında Türkçe ve Kürtçe bilgilendirme yaptı- Kar kış dinlemeden düşe kalka broşür dağıttılar HAKKARİ



- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı altında canı pahasına kadınları Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendiriyor. Evleri tek tek dolaşıp Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapan polis ekipleri yer yer zor anlar yaşadı. Sağlık, eğitim, spor ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, taziye, düğün ve tüm faaliyetlerde halkla iç içe olan ve başarılarıyla gündeme gelen Hakkari Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz ile birlikte kar yağışı altında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen KADES konulu broşürleri dağıttılar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk başvurulacak acil müdahale uygulaması olan KADES’in tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapan Hakkari polisi, zaman zaman zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin kapılarını tek tek çalan polis ekipleri, kadınlara ve ev reislerine üzerinde “Huzur ve güven uğruna danışma hatları, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir, müdahale aşaması, şiddete maruz kaldığınızda yaralanabileceğiniz haklar’ ibarelerinin yer aldığı aydınlatıcı broşürler dağıttılar. Yolda geçen araçlarda bulunan kadınlar ve vatandaşlara da broşür dağıtan polis ekipleri, KADES programının nasıl telefonlara indirileceği hakkında ise detaylı bilgiler verdi. Kar yağışı ve dondurucu havada evleri dolaşan polis ekipleri bazen de zor anlar yaşadı. Bilgilendirme için eve girmeye çalışan bir polis memuru ise, buzda kayarak yere düştü. Yara almadan kurtulan polise, arkadaşları yardımcı oldu. Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, polis memurları ile evleri tek tek dolaştıklarını belirterek, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.



Yılmaz, “Türkçe ve Kürtçe olarak KADES uygulaması hakkında broşür dağıtıyoruz ve broşürde yer alan uygulamanın telefona nasıl indirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulamaya dokunduklarında polis kendilerine yardımcı olacak. Evleri tek tek dolaşarak gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu uygulamayı başlatan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.





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