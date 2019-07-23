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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi Haberi

Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi Haberi

polisin eğitiminden görüntü

( BURSA ) BURSA

Yüzme Polis Trafik Kuralları Elektrik Akımı Memur 


- Yaz ayların gelmesiyle birlikte özellik boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Toplum Destekli Polisler Kuran-ı Kerim kursuna giden çocukları camilerde ziyaret ederek bilgilendirdiler. Polis ayrıca trafik kuralları hakkında da bilgiler verdi. Yazların gelmesiyle birlikte boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler çocuklara yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında camide bilgilendirme yaptı. Polis memuru Ahmet Talak İnegöl'ün tarihi camilerden biri olan İshakpaşa Camii'nde geçtiğimiz yıl Boğazköy Barajı'nda yaşanan boğulma olayına dikkat çekti. Talak, "Çocukların kesinlikle tek başlarına ailelerinden habersiz bu tür yerlere gitmemeleri ve yüzmemeleri gerekiyor. Havaların sıcak olmasından dolayı şehir merkezinde bulunan süs havuzlarına bazen çocuklar serinlemek için giriyor. Buralarda çok tehlikeli yerlerdir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde süs havuzlarına giren çocukların elektrik akımına kapıldığını biliniyor" dedi.

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