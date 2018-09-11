Toplu taşımaya 52 yeni araç - ELAZIĞ

- Mehteran takımının konseri - Tören alanından detaylar - Hizmete alınan otobüslerden detaylar - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması - AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un konuşması - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın konuşması - Kurdela kesimi - Başkan Yanılmaz kullandığı otobüsle şehir turu atması - Yeni otobüslerin şehir turundan detay Elazığ 'da toplu taşımaya 52 yeni araçELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi tarafından yeni alınan 52 otobüs düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda hizmet anlayışında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtti. Son yıllarda şehre güzel yatırımların yapıldığını hatırlatan Kaldırım, şunları söyledi:" Elazığ özellikle kamu hizmetleri açısından gerçekten şanslı bir şehir. Elazığ kendi ölçeğindeki illerle kıyaslandığında çok güzel hizmetler aldığının alt yapısının ne kadar geliştirdiğini görüyoruz. Son zamanlarda yerli ve milli ürünler de artış oldu. Türkiye her açıdan kendini geliştiren ve özellikle yazılım alanında bir üst haline gelecek."AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 52 yerli ve milli otobüsün Elazığ 'da hizmete sunduklarını söyledi.
Ulaşımda atılan adımların çok önemli olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:" Elazığ 'a Türkiye'nin en güzel hastanesini yaptık. Eğer ulaşımda konfor sağlanmazsa o hastahanenin hiçbir önemi kalmaz. O hastaneye gitmek insan için çileye dönüşür. Bu yönü ile ben ulaşımda atılan adımların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yatırımlar 16 yıllık güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderin eşliğinde oldu. " - "En son teknolojilerle buluşacak" Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da hizmete sunulan otobüslerin çok özellikli olduğunu dile getirerek, " Elazığ 'a yakışan bir otobüs olsun diye üzerinde çalışma yaptık. Sonuç olarak yüzde 100 yerli ve milli olan ve kendi mühendislerimizin yaptığı 52 otobüsü bugün Elazığ 'a kazandırmış olduk. " diye konuştu. Başkan Yanılmaz kullandığı otobüsle şehir turu attı.