Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA
- Şoför Barış Korkmazer'in konuşması - Olay anını gösteren araç içi güvenlik kamerası görüntüleriToplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - Şoför Barış Korkmazer: - "Bu bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı"BURSA (AA) - Bursa 'da toplu ulaşım aracında rahatsızlanan kadın yolcu, sürücü tarafından güzergah dışına çıkılarak hastaneye yetiştirildi.
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