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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Toplantı odasına yuva yaptı

Toplantı odasına yuva yaptı

Kumrunun yuvasından görüntüler

Makam Odası Yumurta Toplantı Bakanlık Irak 

-Müdürlükten ve binadan görüntüler
-Müdürün makam odasından görüntüler
-Toplantıdan görüntüler
-Müdürle yapılan röportaj

( AMASYA -ÖZEL-HD) AMASYA

- Amasya’da İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'in toplantı odasına yuva yapan kumru görenleri şaşırttı. Bayram tatili öncesi görevlilerin açık unuttuğu camdan içeriği giren kumru, bakanlık birimleriyle görüşmelerde kullanılan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) odasındaki görüntü cihazının ardına yuva yaptı. Tatil dönüşü geldiklerinde kuluçkaya yatan kumru ile karşılaşınca şaşırdıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Kuşumuzu belli bir süre misafir edeceğiz. Yavruları olduktan sonra büyütüp yuvadan ayrılacağını düşünüyoruz” dedi.
Kumruyu takip ettiklerini anlatan Nergiz, “Her şeyden önce bir anne. Altında yumurtaları var. Girip, çıksın diye camı da açık bıraktık” diye konuştu.

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