Toplanan bağışlarla sakat kalan köpeğe yürüteç aldı

-Yasemin Yıldız'ın bağışlarla modern yürüteç aldığı köpeğiyle birlikte görüntüleri sakat ve kör olan köpeklerden görüntüler

-modern yürüteç alınan köpeğin yürümesi ve koşmasından görüntüler

-Yasemin Yıldız ile röportaj



( ÇANAKKALE -ÖZEL-HD)- Bir kör bir de sakat köpeğe bakıyor ÇANAKKALE



- Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan hayvansever Yasemin Yıldız (42) toplanan yardım paralarıyla sakat kalan sokak köpeğine modern yürüteç aldı. Ayrıca Yasemin Yıldız bir de gözleri görmeyen köpeği sahiplenerek, bakımını üstlendi. Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde yaşayan hayvan sever Yasemin Yıldız (42) toplanan yardım paralarıyla sakat kalan sokak köpeğine modern yürüteç aldı. Geçen sene geçirdiği trafik kazası sonucu arka iki ayağı sakat kalan küpeli isimli köpeğe kendi imkanlarıyla pazar arabasından yürüteç yapan Yıldız, yardım kampanyası için gönüllü vatandaşların kapısını çaldı. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya ile küpeliye modern yürüteç alınacak kaynak sağlandı. Artık küpelinin daha rahat gezebildiğini aktaran Yıldız, "Geçirdiği trafik kazası sonucunda sakatlanan köpeğimize yapılanan tetkiklerde, yürüteçle hayata tutunabileceği söylendi. Düzenlenen yardım kampanyası sonucunda daha modern bir yürütece sahip olduk. Kaza sonrasında yatalak olduğu için yaraları çoğaldı. İnternette yaptığımız incelemeler sonucunda nasıl bir çözüm bulabileceğimizi araştırdık. Pazar arabasından dönüştürdüğümüz yürüteci yaptık ve bir müddet bunu kullandı. Tam sağlıklı olmadığı için başka arayışlar içerisine gittik. Hayvan sever dostlarımızın yardımlarıyla modern yürütecimize kavuştuk" diye konuştu.

‘Hayvanlara yapılan kötü muamelelerden dolayı üzüntü yaşıyoruz’ Son zamanlarda gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetten duyduğu rahatsızlığı ifade eden Yıldız, "Gerçekten yaşanan bu olaylardan ötürü çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Biz kanunların daha net, kesin ve ağırlaştırılmış şekilde çıkmasını istiyoruz. Hayvan severler olarak yapılan zulmün, edilen işkencenin ister sokak hayvanına isterse sahipli hayvanlara yönelik olsun tamamen karşısındayız. Hükumetimiz ve yasalar bunun gereğini yapacaktır" dedi.

Gözleri kör olan hamile köpeği de sahiplenen Yıldız gelen ihbar sonucunda ufak bir operasyonla yavruların anne karnından alındığını söyledi.



Tarçın ismini verdiği kör olan köpeğin yürütece mahkum olan küpelinin sesini takip ederek mahallede rahatlıkla gezdiğini açıklayan Yıldız, hayvanlara yönelik davranışlarda daha merhametli olunması çağrısında bulundu.

