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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Topladığı tarihi eşyalarla evini müzeye çevirdi

Topladığı tarihi eşyalarla evini müzeye çevirdi

Evden detaylar

Tarım Uttu Memur 

-Hasan Işık röportajı

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşayan Hasan Işık, tarihe olan merakı nedeniyle evini müzeye dönüştürdü. Posof ilçesine bağlı Günlüce Köyü’nde memur olarak çalışan Hasan Işık, küçük yaşta ayrıldığı köyüne yıllar sonra döndü. Küçük yaşlarda tarihe, antikaya olan merakı nedeniyle evini müzeye çeviren Işık, evinde antika tarım aletleri, ev eşyaları, duvar halıları, yer kilimlerini sergiliyor. Vatandaşlar tarihte kullanılan eşyaları görmek için Işık’ın evine akın ediyor. 11 yaşında gurbete çıktıklarını ifade eden Hasan Işık, “Sonradan memlekete döndük. Memlekete dönünce geçmişi geleceğe nasıl taşırız, geçmişi çocuklarımıza nasıl yaşatırız deyince müze açtık. Şark köşesi şeklinde düşünmüştük ama git gide büyüdü müze haline geldi. Amacımız tarihimizi unutturmamak” dedi.
Hasan Işık, başka köyleri de dolaşarak müze için malzeme topluyor.
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