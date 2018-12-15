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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Topkapı'da tramvay kazası

Topkapı'da tramvay kazası

Raydan çıkan vagonun görüntüsü

Vagon 

-Vagonda oluşan hasar
-İnsanların yürümesi
-Ekiplerin çalışması
-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- Seyir halindeki tramvayın vagonu raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya sürttü İSTANBUL

- Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesi raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya sürttü. Kazada yaralanan olmazken, tramvay vagonunda maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre olay, Topkapı Tramvay istasyonu yakınında meydana geldi. Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesi henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak, ters yönde sefer yapan tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle raydan çıkan vagonun camları kırıldı. Tramvaylarda bulunan yolcular ekiplerin yardımıyla boşaltıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Tramvaylar inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü.
Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş - Bağcılar hattımızda, Cevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir" denildi.
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