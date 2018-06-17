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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Topkapı’da alt geçidi su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Topkapı’da alt geçidi su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Topkapı alt geçidinde sudan geçen araçlar

Şiddetli Yağış Sudan 

-Davutpaşa'da oluşan su birikintisi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle Topkapı alt geçidini su bastı. Trafik yavaş ilerlerken, sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Topkapı alt geçitte su birikintileri oluştu. Yağmurun bastırmasıyla su dolan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin yağmur sularının içinden geçmeye çalıştığı alt geçitte trafik durma noktasına geldi. Davutpaşa'da da sürücülerin oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.
Öte yandan Avrupa yakasında metrekareye 40 dakikada 35 kg yağış düştüğü öğrenildi.
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