Tophane Meslek Lisesi 150. yılını kutluyor

-toplantıdan detaylar

-konuşmalar

-okulun müzesinden detaylar



( BURSA )- 1,5 asırdır sanayiye vasıflı eleman yetiştiren tarihi okulun 150. yaşı çeşitli faaliyetlerle kutlanacak BURSA



- Bursa’nın en köklü eğitim kurumlarından olan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 150. yılını kutluyor. Bursa ve Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sağlayan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı haziran sonuna kadar çeşitli faaliyetlerle kutlanacak. 29 Mart 1868 yılında Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından yoksul ve kimsesiz çocukları korumak maksadıyla Islahhane olarak açılan okul, 1899 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi adını aldı. 1916 yıllarında marangozluk, tesviyecilik, tornacılık, dökümcülük, ağaç tornacılığı, modelcilik, kunduracılık ve demircilik gibi bölümleri büyük bir çaba ile yürütülen okul, I. Dünya savaş sırasında yaptığı çalışmalardan dolayı ülkede büyük beğeni kazandı. 1975 öğretim yılında Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi adını aldı. Okul Müdürü Yusuf Ay, sanatçıdan iş adamına kadar birçok kişiye ev sahipliği yapan okulda görev almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ülkelerin ya da şehirlerin gelişmelerine coğrafi konum, yer altı zenginlikleri ve ulaşılabilirlik gibi etki eden birçok unsurun olduğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, “Ancak, bunların var olabilmesi için ve hayata geçirilebilmesi için olması gereken en önemli unsur ise yetişmiş insan gücüdür. Bursa bir sanayi şehridir. Türkiye’ye yön vermektedir. Bu gücü nereden aldığını anlamanın yolu buradan geçtiğini görebiliyoruz. 150 yıllık bir okulun böyle bir organizasyonunda olmaktan ben mutluluk duyuyorum. 93 Harbinde savaşa katılan askerlerimizin elbiselerinin dikimi bu okulun ulusal anlamdaki ilk uygulama ve icraatıdır. Bu okul ülkemizin en zor zamanlarında kurulmuş, mesleki eğitimde yeniden yapılanmayı tesis etmiştir. 150 yıllık tarihi boyunca sadece Bursa’ya yön veren değil, Türkiye’ye yön veren pek çok idareci ve sanatkâr ortaya çıkmıştır” dedi.

Mezun olduğu okulda görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık ise, “Bu okulda okumuş, yemekhanesinden, elbisesinden yararlanmış bir öğrenci olarak aldığım eğitimle bugün aranızdayım. Sanayi işletmelerinde ve tüm işletmelerde iş gücü o iş yerinin sermayesi ve teknoloji kadar çok değerlidir. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 hedeflerine üreterek ihraç etmemiz gereken değerdir. Bu konuyu düzenleyeceğimiz seminerlerle anlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde durdu. Meslek liselerinin önemini ifade etmesi için kendisini Bursa’ya davet ettik. Öğrenci, öğretmen ve mezun olan iş adamlarını bir araya getireceğiz. Sadece 1 gün değil haziran ayına kadar olan kutlamalar hazırlandı. Sadece bu okulun değil, tüm meslek liselerinin önemine değineceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okulun müzesi davetliler tarafından gezildi.

