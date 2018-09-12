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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Topçu birlikler Hatay’da

Topçu birlikler Hatay’da

Topçu birliklerin geçişi

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-Askeri personel ve araçların geçişi

( HATAY )- Hatay’da askeri hareketlilik devam ediyor HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden gelen topçu birlikleri Hatay’daki sınır bölgesine sevk edildi. Karayolu ile TSK’nın Doğu birliklerinden gelen topçu birlikleri Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti. Hatay’a gelen topçu birliklerinin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Öte yandan sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar karayolu Hatay’a ulaştı. Alınan güvenlik önlemleri dahilinde sevkiyatı devam eden zırhlı araç ve personelin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Kırıkhan’dan geçen askeri konvoy Yayladağı sınırına doğru hareket etti. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor. (ELF-
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