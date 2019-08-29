Topçam Şenlikleri sünnet şöleni ile başladı Haberi

-Halk oyunları gösterisi

-Çocuk röportajları

-Aile röportajı

-Tokat Belediyesi Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta bu yıl 22'incisi düzenlenen. Tokat'ta düzenlenen 22'inci Geleneksel. Dudayev Parkı’nda düzenlenen şölende 50 çocuk erkekliğe ilk adımlarını gerçekleşen törenle attı. Gerçekleştirilen şehir turu sonrasında alana gelen çocuklar halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledi ve sonrasında da aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlikleri 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Tokat Belediyesi Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu; "Şehir dışında yaşayan gurbetçilerin de kentte olduğu bir tarihte düzenlenen şenliklerimize katılım bilhayli fazla. Bugün sünnet olan 50 çocuğumuz için bu şenliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı araçlarla gezdirdik ve eğlenceler çeşitli etkinliklerle devam edecek. Sünnet olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik Kuran-ı Kerim Tilaveti ile son buldu.

