Topakkaya beldesindeki dev cami Ramazanda ibadete açılacak

-Camide inşaatta çalışan ustaların çalışma görüntüsü

-Başkan Akbulut Röp.



( AKSARAY - HD) AKSARAY



- Aksaray’ın Topakkaya Belde Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan Selçuklu mimarisindeki cami inşaatında sona gelindi. Topakkaya Belde Belediyesi tarafından 2 yıl önce Selçuklu mimarisinde başlatılan cami inşaatında çalışmalar devam ediyor. Belde Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut, 100 yıl ileriye dönük olarak yaptırılan caminin Ramazan ayında ilk teravih ile caminin ibadete açılacağını söyledi.



Caminin bin 100 kişilik olduğunu ve aynı zamanda çevresinde de çeşitli eğitim alanlarının oluşturularak bir külliye oluşturulacağını kaydeden Başkan Akbulut, “Projemiz 2 yıl önce başladı.

2 yıl da çok kısa ir zaman. Çünkü meşakkatli bir iş. Halkımızda bizim önderliğimizi destekledi. Şu görünen haline 2 Milyon TL harcadık. Daha peyzaj gibi eksikliklerimiz var. Yaklaşık bize 3 milyon TL’ye mal olacak. Burada aynı zamanda şöyle bir şeyimiz var. Burayı bir külliye şeklinde yapacağız. 4-6 yaş kuran kursu, eskiden kültürümüzde olan taziye evimiz olacak, morgumuz, gasil hanemiz olacak. Şadırvan ve tuvaletleriyle tamamen killiye olacak. Bunların tamamen içi ve dışı taş. Onun için maliyeti biraz yüksek” dedi.

(YC-AH-

