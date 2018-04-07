Tonlarca ağırlıktaki kamyon çelik halatlı ahşap köprüden böyle geçti

-Gelen gıcırtı sesleri

-detaylar



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin'in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden üzerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle geçen kamyon sürücüsü yürekleri ağıza getirdi. Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, köprüden bu kez üzerinde konteyner ve vinç yüklü tonlarca ağırlıktaki bir kamyon geçti. Çelik halatlı köprüden gelen gıcırtı seslerine rağmen korku dolu o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (TO-ÖS-Y)

