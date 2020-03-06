-öğrenci detay

-öğretim görevlisi anlatımı

-şehitlerin isimlerinin okunması öğrencilerin burada diye bağırması

-yabancı uyruklu öğrenciler röportaj

-TÖMER müdürü açıklama

-detay



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’de, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri İdlib şehitlerini andı. Kırşehir’de, 20 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen 200 öğrenci aldıkları dil eğitimlerinin yanı sıra kültür ve tarih eğitimleri de alarak topluma entegre oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan sınır güvenliğinin korunması operasyonunda şehit düşen 33 askerin ardından Türk Milletinin askerliğe bakışları yanı sıra askere neden Mehmet dendiğini öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, şehit düşen askerler için duygularını paylaştı. Öğretim Görevlisi Muhammed Mazhar Şahin tarafından dil ve kültürel eğitimden geçirilen öğrenciler, Türk askerinin dünyanın her bölgesinde ihtiyaç dahilinde mazlum halkların yanında olduğunu öğrendi. Öğretim Görevlisi Muhammed Mazhar Şahin, yaptığı bilgilendirmede, “Türk askeri dünyanın her bölgesinde mazluma umut, zalime ise korku için mücadele ediyor. Bugün Suriye’de, dün Irak’da, önceden Afganistan’da dünyada nerede ihtiyaç varsa Türk ordusu Somali’de, Sudan’da da bir huzur bir umut götürme çabası içerisinde bu nedenle bizler askerlerimize Mehmet diyoruz. Mehmet, Peygamber efendimizin adı Muhammed isminin Türkçeleşmiş halidir. Mehmet, şehit olduğu zamanda bunu peygamberlik makamının bir alt makamı olarak görüyoruz”dedi.

Şehit askerlerin isimlerinin yazıldığı tahtada yabancı uyruklu öğrenciler de defterlerine tekrar yapıp şehit askerlerin isimlerini okuyup 'burada' diye onları andı. Sudan’dan, Kırşehir’e gelen Momen Herdollou, Türkiye’de olduğunu ve Türk askerini sevdiğini söyledi.



Uygur Türk’ü, Amir Kasymov ise Türkiye’ye 3 ay önce geldiğini söylediği açıklamasında, Türk askerinin yanında olduğunu belirtti.

Türk halkının kendilerini benimsediğini anlatan Malili Sekou Drame ve Sırımanı Drame, “Türk halkı bize yardımcı oldu. Bizi seviyor. Bizde Türk askerinin savaşta yanındayız. Türk askerine daima dua ediyoruz. Şehitlere ise Allah’tan rahmet diliyoruz”dedi.

Afgan uyruklu Şir Alamnasryar, Sudanlı Minzir Ogail ve Iraklı Rayan Faız Pack’ın ise öğrendikleri Türk askerine karşı düşünceleri şöyle; “Türkçe öğreniyor ve Türkiye’yi seviyoruz. Asker, olduğu için savaş olmuyor ve bizlerde rahat yaşıyoruz. Türk askeri olduğu için zafer olacak ve mazlum halkların yanında olunacak.” Afgan, Irak, Sudan, Kazak, Boritanya, Yemenli öğrencilerin dil eğitimleri aldığını anlatan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can,”Kırşehir’de, dil öğretiminin yanı sıra milletimizin kültürel değerlerini de anlatıyoruz. Öğrencilerimizin merakı üzerine dersler arasında bizler de onların merak ettiği her noktada onları bilgilendiriyoruz. Bizlere o kadar alıştılar ve kültürümüzü benimsediler ki şehitlerimize en az bizim kadar onlarda üzüldü”diye konuştu.





loading...