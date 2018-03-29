Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Tombala makinelerini' toprağa gömmüşler - ESKİŞEHİR İzle

'Tombala makinelerini' toprağa gömmüşler - ESKİŞEHİR İzle

"Tombala makinelerini" toprağa gömmüşler - ESKİŞEHİR - Tombala makinelerinin topraktan çıkarılması"Tombala makinelerini" toprağa gömmüşler - Eskişehir 'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette tombala makineleri ele geçirildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine yapılan operasyonda toprağa gömülerek saklanmış tombala makineleri bulundu.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinde "tombala" oyunu şeklinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, 88 kişi hakkında Kabahatlar Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.Operasyon kapsamında iş yeri çevresinde de arama yapan polis, toprağa gömülerek saklanmış 2 kumar makinesi buldu.

Polis Para Cezası Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı