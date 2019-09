-Havai fişek gösterisi

-Röpler.



( TOKYO ) - Tokyo'da havai fişek festivalinden renkli görüntüler TOKYO



- Japonya’nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen festivalde, 45 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Kitaku Havai Fişek Festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı. Akabane bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 45 dakikada 8 bin havai fişek patladı. Yılın son havai fişek festivali olması nedeniyle Tokyoluların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, yer bulabilmek için saatler öncesinden festival alanına akın etti. Bazı Japonlar ise, her yıl olduğu gibi geleneksel Japon giysisi "Yukata" ile festivale katılarak, anılarını ölümsüzleştirdi. Havai fişek gösterisini izlemeye arkadaşı ile birlikte gelen Yuki Aoi (22), "Her sene geldiğim bu festival yazın son festivali. Arkadaşımla birlikte görsel şovun tadını çıkarmaya geldim" dedi.

Haruka Ayane (28) ise, "Festival çok güzel. Arkadaşımla anımız olsun diye, festivale geleneksel kıyafetimiz Yukata ile geldim" ifadelerini kullandı. Tokyo'da yaşayan Necdet Öztürk (38) de, festivalin yazın son havai fişek gösterisi olduğunu belirterek, "Bu festivale her sene gelirim. Bu etkinlikten sonra, havai fişek gösterileri bu yaz sona eriyor. İnsanlar aileleri ile birlikte festivale geliyor. Atmosfer güzel" diye konuştu.