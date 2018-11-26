TOKİ Sincan Saraycık konutlarında kura heyecanı Haberi

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( ANKARA )- TOKİ tarafından Sincan Sayarcık'ta yapılan konutların kuraları ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanlı bekleyişleri ile çekildi ANKARA



- Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sincan Saraycık'ta sosyal konut uygulaması kapsamında yapılan konutlarla ilgili konut alma hakkı ve konut belirleme kuraları ev bekleyen vatandaşların heyecanlı bekleyişleri arasında çekildi. TOKİ tarafından Sincan Saraycık'ta yapılan 4+1 konut tipinde satışa sunulan 68 konut için, 6 şehit ailesi ve 1 engelli vatandaş olmak üzere başvuruda bulunan toplam 55 kişi kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazandı. TOKİ, 3 Aralık itibariyle sözleşme başlatmayı planlıyor. Vatandaşların ise bu süreci, TOKİ'nin resmi sitesinden takip etmesi gerekiyor. Evsahibi olmak isteyenlerin heyecanlı bekleyişi ile Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, noter onayından sonra akşam saatlerinde netleşecek. 4+1 kura çekiminden sonra 3+1 evler için de ayrıca kura çekimi gerçekleşti. ''Ev sahibi olmak isteyenler için çok güzel bir duygu'' Çekilişle ev sahibi olmaya hak kazanan Süheyla Nacak, ilk defa başvuruda bulunduklarını belirterek, ''Ev sahibi olmak isteyenler için çok güzel bir duygu. Uygulama da güzel. Ödemeleri de iyi olursa daha güzel olacak. Ev sahibi olacağız'' ifadeleri ile mutluluğunu anlattı. Hamit Öztürk ise daha önce hiç başvuruda bulunmadıklarını kaydederek, ''Çocuklarımıza ev çıktı.Sevinçliyiz. Allah herkese versin. En son gününde başvurmuştuk. Daha önce hiç başvurmadı'' dedi.

''Bu yaştan sonra ev sahibi olacağız'' Ahmet Tevfik Özkan isimli vatandaş da mutlu olduklarını dile getirerek, ''Bu yaştan sonra ev sahibi olacağız. Bana zemin kat çıktı, eşime 7. kat çıktı engelli kategorisinden. Ayrı ayrı çıktı ama eşiminkini devam ettireceğiz, çünkü gücümüz yetmez. Teşekkür ederiz herkese'' şeklinde konuştu.

Satı Belin isimli vatandaş da çekiliş sonucu zemin kattan korktuğunu ama birinci kat çıktığı için mutlu olduğunu söyleyerek, ilk kez başvuruda bulunduğunu ve başvurusunun üstünden henüz 20 gün geçtiğini belirtti.



