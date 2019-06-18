TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada Haberi

-Kura çekimine katılan vatandaşlar

-Kura çekimi yapılması

-İsmi çıkan sevinin vatandaş

-Vatandaş ile yapılan röportaj

-TOKİ Yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik’in konuşması

-Tepki gösteren vatandaşlar



( KİLİS ) KİLİS



- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kilis’te yaptırılacak 150 konutun alma hakkı kuraları çekildi. 918 kişinin TOKİ’den konut almak için başvurması üzerine 2+1 100 adet konut, 3+1 50 konut içinde konut alma hakkını sahip olan vatandaşların belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Başvurular yapılırken, 500 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut yapılacağını buna göre başvuru alınmasına rağmen TOKİ tarafından 150 adet konut yapılmasına karar verildi.

918 kişinin konut almak için başvurduğu, konutların emekliler, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Konut sahibi olmak için isimleri çıkanlar sevinirken, isimleri çıkmayanlar ise konut sayısının düşürülmesine tepki gösterdiler. TOKİ Yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, Noter kurasıyla 150 hak sahibinin belirleneceğini ifade ederek, “Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis’te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tanede 3+1 konut projemiz var. bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı. Daha sonra konut belirleme kurasını katılacaklar” dedi.

Noter kurasıyla ismi çıkanlar, sevinç gözyaşlarına boğulurken, ismi çıkmayanlarda yetkililere tepki gösterdiler. (MAD-SD-

