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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
TOKİ kuraları çekildi

TOKİ kuraları çekildi

GENEL VE DETAY

Allah Sevindik Gori 

-RÖPARTAJLAR

( ANKARA ) ANKARA

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Kuzeykent’de sosyal konut uygulamasında konut alma hakkı kuraları çekildi. Neşet Ertaş Kültür Merkezin’de yapılan kuralarda 194 konutun 14’ü Şehit ailelerine verildi.
14 daire ise engelli kategorisinden kura ile sahiplerini buldu. Geriye kalan 166 konut ise kuralarla belli oldu. Kura da ev sahibi olanlar mutlu olurken, diğer vatandaşlar hüzünlüydü. Ev sahibi olan Mehmet Akif Kılınç, “Bekliyorduk zaten çıkmasını. Hayırlısı olsun inşallah. Kiradaydık. Ev sahibi olduk mutlu olduk. Mutluyum güzel oldu. Şuanda şoktayım birazda” ifadelerini kullandı. Kiradan kurtulduklarını belirten Rümeysa Kılınç “Valla çok sevindik mutlu olduk. Benim ümidim yoktu ama çıktı. Sevindik. Kiradan da kurtulduk. İnşallah hayırlısı olur bizim için” diye konuştu.
Kızlarına şansına ev çıktığını ifade eden Banu Dinçer ise şöyle konuştu: “Biraz umudumuzu yitiriyorduk son dairelere kaldık. Şimdi yerine bakmaya gideceğiz. Kiracıydım ben . Allah herkese nasip etsin. Kızımızın şansına çıktı ev. 2.5 yıllık evliyiz. “ (MKM-
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