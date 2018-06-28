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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
TOKİ Kırlangıçların uçmasını bekliyor Haberi

TOKİ Kırlangıçların uçmasını bekliyor Haberi

Konutların genel görüntüsü

Arıtma Tesisi Yumurta Allah Kırlangıç Irak 

-Kırlangıçlardan detay görüntüler
-Yetkili ile röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Kırlangıçların yumurtlama döneminde çalışmalara verilen ara bu kez yavru kuşların uçması için verildi.
ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kırlangıç yuvaları nedeniyle dış cephe çalışmalarına ara verilen TOKİ Konutlarında çalışmanın başlaması için yumurtlayan kırlangıçların uçması bekleniyor. TOKİ tarafından Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde yapımı devam eden 252 daireli konutlara yaklaşık 1 buçuk ay önce kırlangıçların yuva yapması nedeniyle dış cephe çalışmalarına yetkililer ara vermişti. TOKİ yetkilileri yumurtlama dönemi nedeniyle ara verdikleri dış cephe çalışmalarına bu kez yavruların uçması için ara verdi. Yuvalara bırakılan yumurtalardan yavru kırlangıçlar çıktı. Yavru kırlangıçları anne kırlangıçlar kendi ağzıyla besliyor. B-1 ve B5 konutlarının duvar, pencere ve çatı saçaklarında kırlangıçlar tarafından kurulan 200’ün üzerindeki yuvada bekleyen yavru kırlangıçların uçması bekleniyor. Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar, yaptığı açıklamada, şantiye sahasında 252 konut, 16 derslikli okul, cami ve arıtma tesisi inşaatı bulunduğunu belirtti.
B1 ile B5 blokları arasında bulunan dış cephe çalışmalarına başlamak için kırlangıç yavrularının uçmasını beklediklerini belirten Taşpınar, “Şu an da kırlangıç yuvalarından dolayı binaların dış cephe çalışmaları durdu. Kırlangıçların yumurtlama dönemli bitti. Şu an yavrular kuluçka döneminden çıktı. Yavruların uçmasını bekliyoruz. Yaklaşık üç hafta içerisinde inşallah yavrularımız uçacak. Dünyaya yeni kırlangıçlar gelecek" ifadelerini kullandı. (AHM)
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