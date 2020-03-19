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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tokatlılar sağlıkçılar için camlara döküldü

Tokatlılar sağlıkçılar için camlara döküldü

Tokat'ta sağlıkçıların apartmanların camlarından balkonlarından alkış tutması

Sosyal Medya Koronavirüs Sağlık Çalışanları Sağlıkçı Kışla 

-Apartmanların ışıklarının yanıp sönmesi
-Vatandaşlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı. Türkiye genelinde koronavirüse karşı verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlıkçılar için vatandaşlar sosyal medyada organize olarak destek oldu. Tokat'ta apartmanlarda balkonlarına, camlarına çıkan vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin ışıklarını yakıp kapatarak sağlıkçıları alkış yağmuruna tuttu. Canları pahasına görevlerine devam eden sağlıkçılarının yanında olduğu mesajını veren vatandaşlardan Sevgi Kılıçarslan, komşularının da destekleri ile sağlık çalışanlarının yanlarında oldukları mesajını vermeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sağlıkçılarımıza elimizden ne geliyorsa bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Herkese teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz” dedi.
11 yaşındaki Kutay Kılıçarslan da sağlıkçıları desteklemek amacıyla apartman sakinleri ile birlikte pencerelere çıktıklarını, verilen dayanışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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