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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat TSO Başkanlığına Ali Çelik seçildi

Tokat TSO Başkanlığına Ali Çelik seçildi

Tokat TSO'da yoğun güvenlik önlemi altında yapılan seçimler

Oy Pusulası Meclis Üyesi Güvenlik Önlemi Sivil Toplum Basın Mensupları 

-Sandıkların açılması
-Seçim sonuçlarını takip eden oda üyeleri
-Tokat TSO Başkanı seçilen Ali Çelik'in açıklamaları

( TOKAT )- Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimini Dr. Ali Çelik kazanırken, Turhal TSO Başkanı Ömer Çenesiz ise güven tazeledi. TOKAT

- Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimini Dr. Ali Çelik kazanırken, Turhal TSO Başkanı Ömer Çenesiz ise güven tazeledi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 2 dönem başkanlığı görevini yürüten Ahmet Arat, Ali Çelik, Sami Ülkü ile Fatih Gökder'nin listeleri yarıştı. Bir otelde düzenlenen seçimlere 24 meslek komitesinin üyelerinin ve meclis üyelerinin birleşik oy pusulasıyla sandık başına gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen seçimlerde 24 meslek komitesinden Beyaz Liste 16, Sarı Liste 8 meclis üyesi çıkarırken seçimlere katılan Kırmızı Liste ve Mavi Liste'den meclise giren olmadı. Bu sonuca göre oda üyeleri Beyaz Liste ile seçime giren Ali Çelik'i Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı olarak seçti. Sonuç sayımın yapılması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Çelik, "Biz Ticaret ve Sanayi Odası seçimini yaptık. Yani bu şehrin en elit insanlarının temsil edildiği sivil toplum örgütünün seçimini yaptık. Kazanan kaybeden arkadaşlardan ricam bu kesimin kalitesine uygun bir şekilde kutlayacağız. Allah bize ciddi bir sorumluluk yükledi. Tokatla ilgili olarak gece gündüz çalışarak buna layık olacağız. 16 delege biz çıkardık, 8 delege Ahmet Arat'ın ekibi çıkardı. Seçim sonucu bu hayırlı olsun" dedi.
Turhal TSO'da Başkan Çenesiz güven tazeledi Tokat'ın Turhal ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve meclis üyelikleri seçimleri yapıldı. Toplam 8 sandıkta kayıtlı 603 üye den 352'si, toplam 20 koltuklu Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerini yeniden belirlemek için oy kullandı. Seçime tek liste ile giren Ömer Çenesiz güven tazeledi. Başkan Çenesiz, "İnşallah bundan sonra yeni meclis üyesi arkadaşlarımız ile de ilçemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi ve daha ileri seviyelere yükselmesi için önemli çalışmalara birlikte imza atacağız. Ben, bundan sonra birlikte yürüyeceğimiz yeni yol arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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