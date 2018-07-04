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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat'tan Leyla ve Eylül'e şiir İzle

Tokat'tan Leyla ve Eylül'e şiir İzle

Şair Muhammed Avşar'dan detaylar

Başsağlığı Osmanpaşa Kız Çocuğu Harekete Geç 

-Muhammed Avşar ile röportaj
-Şiirden kesitler

( TOKAT - HD) TOKAT

- 4 yaşındaki Leyla'nın Ağrı'dan, 8 yaşındaki Eylül'ün ise Ankara'dan gelen acı haberleri sonrasında tüm yurtta tutulan yasa Tokatlı Şair Muhammed Avşar yazdığı şiir ile ses oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Avşar, 4 yaşındaki Leyla ile 8 yaşındaki Eylül'den gelen acı haberler sonrasında vatandaşların hislerine yazdığı şiirle ses oldu. 36 yaşındaki şair, 2 kız çocuğu babası olarak yaşanan üzücü olaylardan çok etkilendiğini söyleyerek, şiirin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin, kendisini ailenin yerine koyması olduğunu dile getirdi. Avşar: "Kendi şahsım adına 2 çocuk babası olarak bundan çok etkilendim. Ben de büyük bir teessür oluşturdu. Öncelikle ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şair öncelikle şiiriyle harekete geçen kişidir. Daha sonra da toplumu harekete geçiren kişidir. Bu noktada yazdığım şiirde kendi duygularımı açıkçası o insanların yerine koyarak bu şiire başladım. Şiir bittiği zamanda, içimdeki o ortak tepkiyi, ortak öfkeyi dile getirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.
Leyla ile Eylül'ün şiirinde idam talebine yer verilen bir dörtlük ise şu şekilde,"Göğe çıksın feryat, insin elemler. Sussun dünya, kan ağlasın âlemler. Kâğıt yansın, kırılsın tüm kalemler. Soysuzları, dara çekmek farz oldu." (DEE-GF-
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