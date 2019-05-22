Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kaplan için tören düzenlendi - GAZİANTEP
- Cenaze töreninden görüntüler - Dua okunmasından görüntü - Törene katılanlardan görüntü - Salahattin Kaplan'ın öz geçmişinin okunması - Selahattin Kaplan'ın yakınlarının tabuta sarılması - Cenazenin taşınması - Cenaze aracının gidişiTokat'taki trafik kazası - Kazada hayatını kaybeden polis memuru Selahattin Kaplan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi - Kaplan'ın cenazesi, Nizip ilçesinde toprağa verildiGAZİANTEP (AA) - Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Selahattin Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep 'in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Kaplan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Cenazenin tören alanına getirilmesinin ardından, polis memurunun öz geçmişi okundu. Törende, Kaplan'ın yakınları, Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Törene, Kaplan'ın babası Hacı, annesi Ayşe Kaplan ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal ile polis memurunun meslektaşları katıldı. Kaplan'ın cenazesi, buradaki törenin ardından memleketi Nizip'in Boyluca Mahallesi'ne götürüldü.Bekar olduğu öğrenilen 3 yıllık polis memuru Kaplan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Tokat'ın Artova ilçesinde 20 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında polis memurları Kanber Demir (29) ile Selahattin Kaplan (27) hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
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