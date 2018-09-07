Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat'taki cinayet

Tokat'taki cinayet



: - Polis ekiplerinin araçları ile adliye önüne gelmeleri - Ayhan Ç.'nin araçtan inmesi - Gazetecilerin neden öldürdünüz sorusuna cevap vermesi - Adliyeden detay görüntü - Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren kişi tutuklandıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı adliye önünde gazetecilerin, "Neden öldürdünüz? sorusuna Ayhan Ç. "Kötüler cezasını çekecek, namus davasına düştüm, kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok." yanıtını verdi.Ayhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OlayGazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde Murat Yağcı (45) ile Ayhan Ç. (39) arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Yağcı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Olay yerine gelen polis ekipleri Ayhan Ç'yi kaçmaya çalışırken yakalamış, suç aleti bıçak ise olay yerinden yaklaşık yüz metre mesafede bulunmuştu.

Polis Güvenlik Önlemi Ürdün Kalamış Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı