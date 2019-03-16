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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı, etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Haberi

Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı, etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Haberi

Tokat-Sivas karayolunda yoğun sis

Karayolları Ormanlı Yağan Kar Yağışı 

-Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi
-Yüksek kesimlere yağan kar
-Kamyon sürücüleri ile röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta yüksek kesimlerde kar yağışının ardından sis etkili oldu. Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücülere zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alanlarda doğa harikası manzaralar oluşturdu. Kamyon sürücüsü Levent Arslan, yoğun sisin etkili olduğunu kaydetti.
Kar yağışının ardından karayolları ekiplerinin çalışma yapmış olduğunu ifade eden Arslan, sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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