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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kazada yoldan çıkan araçlar

Acil Servis Bild Uçan Otomobil Direksiyon Trol 

-Yolu kapatan tır, şarampole uçan otomobiller
-Yola dökülen yağı gösteren vatandaşlarla röp
-Yolda oluşan uzun araç kuyrukları

( TOKAT )- Yola dökülen yağ nedeniyle trafikte uzun kurular oluştu TOKAT

- Tokat’ta yola yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kazada 3 otomobil, 1 kamyonet ile bir tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas karayolu Kızıleniş mevkinde bir araçtan yola döküldüğü tahmin edilen yağ kazalara neden oldu. Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bir otomobile çarparak refüje çıktı. Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin mıcır dökerek çalışma yapmasının ardından yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.
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