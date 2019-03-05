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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tokat'ta yangın Haberi

Tokat'ta yangın Haberi



Görüntü Dökümü: - Ahırdan detaylar - Yangından kurtulan koyunlardan görüntüler - Mustafa Tatar'ın açıklaması - Ahırda çıkan yangında 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef olduTOKAT (AA) - Tokat 'ın Pazar ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu.Tekke Mahallesi'nde Mustafa Tatar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine giden Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef oldu, 40 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.Tatar, AA muhabirine, yangının sabah saatlerinde çıktığını, komşularının ihbarı üzerine itfaiyenin geldiğini söyledi.

Komşularının çoban evinde uyuyan oğlunu uyandırdığını belirten Tatar, "Komşularla bazı hayvanları kurtardılar. Çok şükür, çoluğuma çocuğuma bir şey olmamış. Yaklaşık 100 bin liralık zararım var." dedi.

Muhabir Hayvan 

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