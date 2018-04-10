Tokat'ta uyuşturucu operasyonu Haberi



- Tokat'ta esrar satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 430 ectasy hap,360 gram afyon sakızı 245 gram esrar, 16 gram skunk ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Niksar ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu satıcıların yönelik operasyon düzenledi.

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Y.K. isimli şahsın ilçe de uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri şahsın üzerine yapılan aramada uyuşturucu madde buldu. Şahsın evinde yapılan aramada ise 360 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda Y.K. ile birlikte R.R. ve A.E. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Ayrıca, Niksar ilçesine yapılan operasyonda ise R.B. isimli şahısın ikametinde yapılan operasyonda 430 ectasy hap, 245 gram esrar, 16 gram skunk uyuşturucu madde ile birlikte 7 bin TL ile 200 dolar ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (Nİ-UY-

