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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta üniversite öğrencilerinden protesto eylemi

Tokat'ta üniversite öğrencilerinden protesto eylemi

Protestodan detay

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi İlaç Tedavisi Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

-Öğrencilerden görüntü
-Ambulans detay
-Yemeklerden zehirlendiklerini ileri süren öğrencilerle röp.
-KYK İl Müdürü Fahri Delen röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeni ile yurt binası önünde protesto eylemi yaptı. Tokat'ta, KYK'da Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerinden bazıları cuma günü mide bulantısı, ishal şikayetiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ambulanslarla hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alınan öğrencilere serum takılarak ilaç tedavisi uygulandı. Aralıklarla devam eden vakalar sonucu yaklaşık 3 gün içinde 300'e yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan öğrenciler tamamına yakını yapılan tedavilerinin arından taburcu edildi. Yurt binası önünde toplanan öğrenciler yaşananları protesto etti. Sloganlar atarak yaşananlara dikkat çekmeye çalışan öğrenciler akşam yemeğinden zehirlendiklerini ileri sürdü. Tahlil sonuçları çarşamba günü çıkacak KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen, yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini, tahlil sonuçlarının çarşamba günü çıkacağını söyledi.

Öğrencilerin bağırsaklarında enfeksiyon olduğu değerlendirdiklerini ifade eden Delen, "Öğrencilerde üşütme, titreme, ateş gibi bulgular var. Ayakta tedavi oldu öğrenciler, hastanede yatan hastamız yok. İki üç defa hastaneye gidenler oldu. Öğrenciler yemek yemiyor ama tahliller çıkana kadar kesin bir şey söylemek istemiyorum. 3 günde hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı yaklaşık 300 oldu. Yurtta yemek çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

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