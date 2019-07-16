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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı... Kaza sonrasından yaşananlar kamerada

Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı... Kaza sonrasından yaşananlar kamerada

Tokat'ta D-100 Karayolunda gerçekleşen kaza sonrası vatandaşlara diğer sürücülerin ve sağlık ekiplerinin yardım ettiği anlar

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Bir başka sürücü tarafından kayıt altına alınan kaza sonrası anlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta Niksar-Erbaa karayolunda gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından hemen sonra yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta D-100 karayolu içerisinde yer alan Niksar-Erbaa yolu Çalkara Köyü Mevkiinde Mehmet K. (33) idaresindeki 34 RR 6260 plakalı araç, Ünal Ö. (44) 60 AU 557 plakalı araca seyir halinden arkadan çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada Erbaa istikametine seyir halinde olan Ünal Ö. İdaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç yolda bir süre tavanının üzerinde sürüklendikten sonra durdu. Kazada araç sürücüleri Mehmet K. ve Ünal Ö. ile birlikte; takla atan araçta bulunan Cafer Ö., Cafer Tayyar Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Bir vatandaş ise kaza sonrası yaşananları an be an cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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