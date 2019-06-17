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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta tır devrildi, su kolileri yola saçıldı

Tokat’ta tır devrildi, su kolileri yola saçıldı

Tokat-Niksar karayolunda devrilen tır

Tır Şoförü Direksiyon 

-Yola saçılan su kolileri
-Karayolu görevlilerinin su şişelerini toplaması
-Kaza yapan tır şoförü ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta su yüklü tır yan yatarak diğer şeride geçti. Maddi hasarla atlatılan kazada yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar ilçesinden yüklediği suyu Turhal ilçesine götüren Yılmaz P. İdaresindeki 60 NP 306 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. D850 Karakaya köyü yakınlarında yola yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen tırın taşıdığı su kolileri yola saçıldı. Duble yol tek taraflı olarak ulaşıma kapandı. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayı yara almadan atlatan Yılmaz P., kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini ifade ederek, “Lastik patlayınca tır yan yattı. Ben kazayı yara almadan atlattım ama tırda hasar var. 26 ton su yüklü idi” diye konuştu.

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