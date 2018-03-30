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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat’ta tehlikeli yolculuk kamerada

Tokat’ta tehlikeli yolculuk kamerada

Arkadaki aracın kaputunda oturan kişinin bacaklarıyla öndeki aracı itmesi

( TOKAT ) TOKAT

Sosyal Medya Kamera Tehlikeli Yolculuk 


- Tokat’ta yolda kalan aracı itmek için arkasındaki aracın kaputuna oturan ve öndeki aracı tüm güvenlik tedbirlerini hiçe sayarak bedenini kullanarak ittiği görülen şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri şaşırttı. Tokat-Turhal yolunda meydana gelen olayda yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen kişilerin kullandıkları yöntemle hem kendilerinin hem de trafikte seyreden diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attığı görülüyor. Görüntülerde, yolda kalan aracın arkasına geçen çalışır durumdaki aracın kaputuna oturan bir kişinin, öndeki aracı bacaklarını kullanarak ittiği görülüyor.
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