Tokat’ta tehlikeli yolculuk kamerada



- Tokat’ta yolda kalan aracı itmek için arkasındaki aracın kaputuna oturan ve öndeki aracı tüm güvenlik tedbirlerini hiçe sayarak bedenini kullanarak ittiği görülen şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri şaşırttı. Tokat-Turhal yolunda meydana gelen olayda yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen kişilerin kullandıkları yöntemle hem kendilerinin hem de trafikte seyreden diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attığı görülüyor. Görüntülerde, yolda kalan aracın arkasına geçen çalışır durumdaki aracın kaputuna oturan bir kişinin, öndeki aracı bacaklarını kullanarak ittiği görülüyor.

