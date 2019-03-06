Tokat'ta tarihi eser operasyonu... Roma dönemine ait 25 adet tarihi eser ele geçirildi İzle



- Tokat'ta Roma Dönemine ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa'da 4 şüphelinin izinsiz yaptıkları kazı ile buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri il dışına götürerek satacakları istihbaratına ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler şüphelerden birisinin ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde bulunan bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyona müteakip yapılan aramada, aralarında gerdanlık, heykeller ve üzerinde Roma Dönemine ait figürler bulunan toplamda 25 adet tarihi eser niteliğindeki obje bulundu. Ele geçirilen malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

