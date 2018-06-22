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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Tokat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilmesi

( TOKAT ) TOKAT

İlk Müdahale Hastane Sağanak Yağış Silahlı Kavga Yağmur Suyu 


- Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Erbaa’ya bağlı Endikpınar Köyünde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası yağmur suyunun yolunu değiştirmek için Ay ailesi yola traktörlerini koydu. Yağmur suları Yaşar ailesinin tütün ekili tarlasına girmesi sonucu ise iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet Ay (19), Ömer Ay (41) ve Yüksel Ay (58) yaralandı. Yaralılar köylülerin kendi imkanlarıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan Ömer Ay ve Yüksel Ay burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan Murat Yaşar, Bayram Yaşar, Hamit Yaşar ve Osman Yaşar’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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