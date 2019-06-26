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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü

Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü



: - Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinden detay - Erbaa Devlet Hastanesi acil servisiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.İlçeye bağlı Tosunlar köyünde H.K. (59) ile Hasan Öztürk (29) köye ait merada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. tüfekle Öztürk'e ateş etti.Yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Acil Servis Jandarma Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi 

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