Tokat'ta Şehit aileleri yararına yöresel ürünler festivali

-Festivalde satışa sunulan ürünler

-Türkiye Şehit Aileleri Federasyonu Üyesi Yusuf Kutluca, röp

-Vatandaşlar ve yöresel ürün satışı yapan esnaflarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta Şehit Aileleri yararına açılan yöresel ürünler festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki alanda açılan festivalde yöresel lezzetler görücüye çıktı. Merkezi Ankara’da bulunan Şehit Aileleri Federasyonu tarafından şehit ailelerine destek amaçlı yapılan organizasyona Tokatlılar ilgi gösterdi. Festivalde Trabzon'un süt ürünleri, Erzurum Cağ Kebabı, Afyon sucukları, Gaziantep yöresel yemekleri, Gümüşhane pestil, Bursa zeytinleri, Hatay sabunları ve karadut şurupları, tatlı ve hediyelik eşyalar olmak yöresel ürünler yer alıyor. Türkiye Şehit Aileleri Federasyonu Üyesi Yusuf Kutluca, bir çok ilden gelen ürünlerin Tokat'ta halkın beğenisine sunulduğunu söyledi.



Yöresel ürünler festivalinden elde edilecek olan gelirin büyük bir bölümünün bağış sistemi ile derneğe verileceğini ifade eden Kutluca, "Bizlerde federasyon olarak buradan elde edilen gelirle şehit ailelerine destek çıkacağız. Şehit ailelerin sünnet, mevlit, eğitim vb konularda destek vererek şehit ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Şehit aileleri yararına açılan yöresel ürünler festivali bir hafta süre ile açık kalacak.

