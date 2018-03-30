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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Tokat'ta kaza yapan otomobil

Yağmurlu Salyangoz Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü
-Olay yerinden 30 metre ilerde kavşak kenarında cansız bedeni bulunan şahıs
-Polis ve jandarma ekiplerinin çalışma yapılması
-Kazada sağa sola savrulan araç parçaları
-Otomobilin yakınında bulunan aracın motoru
-Hayatını kaybeden şahısların fotoğrafları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta yağmurlu havada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Serkan Yanar (28) idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil hava limanı kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Sabah 06.00 saatlerinde meydana gelen kazayı bölgede salyangoz toplayanlar ihbar etti. Olay yerine sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri Tokat Kredi Yurtlar Kurumunda Gıda Teknikeri olarak çalışan Elif Değirmenci'nin (26) cansız bedenini kaza mahallinden yaklaşık 30 metre ilerde kavşağın kenarında, araç sürücüsü Serkan Yanar'ın cansız bedenini ise kaza yapan aracın yanında buldu. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazada hurdaya dönen aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye savrulduğu görüldü.
Cenazeler savcının incelemesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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