Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Haberi
- Tokat 'ta otomobil devrildi - 1 ölü, 2 yaralı - Kaza yerinden görüntüler - Hastaneden görüntüler - Ölen Kiraz Can'ın fotroğrafı TOKAT (AA) - Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emre Büyükyol'un kullandığı 37 SN 592 plakalı otomobil, Yeşilyurt - Tokat kara yolu Boztepe mevkisinde devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıla Gökgöz ve Kiraz Can (24) yaralandı.Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralıların tedavisi ise sürüyor.