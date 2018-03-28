Tokat'ta öğrenciler Çanakkale ve Afrin ruhu için yollarda

-okunan dua

-velilerin röportaj



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Zile ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen başarılı öğrencilerden oluşan ikinci kafile 3 gün sürecek 'Onbeşliler Çanakkale Yolunda' projesi kapsamında Çanakkale gezisine gönderildi. Zile'de 50 öğrenci bu gezi kapsamında Çanakkale ve Afrin ruhunu yaşamaları hedefleniyor. Kaymakamlık önünden Çanakkale'ye gönderilen öğrencileri Çanakkale gezisine uğurlama programın da Kaymakam Adnan Tezcan,"Bugün başarılı öğrencilerimizi 'Onbeşliler Çanakkale Yolunda' projesi kapsamında kaymakamlığımız olarak Çanakkale'ye uğurluyoruz. Amacımız öğrencilerimize Çanakkale ruhunu hissettirmek. Zileli Onbeşlileri gönderdiğimiz yer basit bir yer değildir, orası kutsal topraklardır. Çanakkale bir destan bir tarihin başlangıcı, istiklalimizin kazanılmasındaki yegane cevherdir. Çanakkale ruhu sizlerde hala yaşıyor. Bugün ise kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin'de milli silahlarımızla destanlar yazıyor. İç ve dış düşmanlarımıza karşı milletçe Çanakkale ruhu ile gereken cevabı vermekteyiz. Sizler de iman dolu yüreklerinizle, bilginizle, vatan, bayrak, ezan, millet sevginizle bu vatana hizmet edeceksiniz." dedi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise,"Çanakkale bir destan, Çanakkale bir iman, Çanakkale Türklük şuurunun İslam ahlak ve faziletinin bayraklaştığı bir yer. Görerek bizi biz yapan değerlerimizi yerinde hissedeceksiniz. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. O Şehitlerimiz sizin yaşlarınızda ki insanlardı. Ayaklarında ayakkabı yok, o zamanın tabiriyle çarıkları yok. Atlarımızın ayaklarına çakmaya nalımız yok. Ama imanımız vardı. Dünyanın süper güçlerine karşı Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Anadolu topraklarında sonsuza kadar varlığı için bir mücadeleyi görüyoruz orada." diye konuştu.

Daha sonra yapılan dua ile öğrencileri taşıyan otobüs Çanakkale'ye doğru yola çıktı. (YEI-

