Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat'ta öğrenciler Çanakkale ve Afrin ruhu için yollarda

Tokat'ta öğrenciler Çanakkale ve Afrin ruhu için yollarda

öğrencilerin yolcu edilmesi

Kutsal Topraklar Süper Güç Kutsal Toprak Çarıklar Öğrenciler 

-okunan dua
-velilerin röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Zile ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen başarılı öğrencilerden oluşan ikinci kafile 3 gün sürecek 'Onbeşliler Çanakkale Yolunda' projesi kapsamında Çanakkale gezisine gönderildi. Zile'de 50 öğrenci bu gezi kapsamında Çanakkale ve Afrin ruhunu yaşamaları hedefleniyor. Kaymakamlık önünden Çanakkale'ye gönderilen öğrencileri Çanakkale gezisine uğurlama programın da Kaymakam Adnan Tezcan,"Bugün başarılı öğrencilerimizi 'Onbeşliler Çanakkale Yolunda' projesi kapsamında kaymakamlığımız olarak Çanakkale'ye uğurluyoruz. Amacımız öğrencilerimize Çanakkale ruhunu hissettirmek. Zileli Onbeşlileri gönderdiğimiz yer basit bir yer değildir, orası kutsal topraklardır. Çanakkale bir destan bir tarihin başlangıcı, istiklalimizin kazanılmasındaki yegane cevherdir. Çanakkale ruhu sizlerde hala yaşıyor. Bugün ise kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin'de milli silahlarımızla destanlar yazıyor. İç ve dış düşmanlarımıza karşı milletçe Çanakkale ruhu ile gereken cevabı vermekteyiz. Sizler de iman dolu yüreklerinizle, bilginizle, vatan, bayrak, ezan, millet sevginizle bu vatana hizmet edeceksiniz." dedi.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise,"Çanakkale bir destan, Çanakkale bir iman, Çanakkale Türklük şuurunun İslam ahlak ve faziletinin bayraklaştığı bir yer. Görerek bizi biz yapan değerlerimizi yerinde hissedeceksiniz. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. O Şehitlerimiz sizin yaşlarınızda ki insanlardı. Ayaklarında ayakkabı yok, o zamanın tabiriyle çarıkları yok. Atlarımızın ayaklarına çakmaya nalımız yok. Ama imanımız vardı. Dünyanın süper güçlerine karşı Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Anadolu topraklarında sonsuza kadar varlığı için bir mücadeleyi görüyoruz orada." diye konuştu.
Daha sonra yapılan dua ile öğrencileri taşıyan otobüs Çanakkale'ye doğru yola çıktı. (YEI-
İlgili Foto Galeriler
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı