Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs çarpıştı: 14 yaralı

Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs çarpıştı: 14 yaralı



: - Tokat 'ta öğrenci servisi ile midibüs çarpıştı - 14 yaralı - Güvenlik kamerası kaydı - Kaza yapan araçlardan görüntü - Hastane önünden detay - Yaralılardan detayTOKAT (AA) - Tokat 'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.Pınarlı ve Gazi Osman Paşa köyünden kent merkezine lise öğrencilerini taşıyan Musa Özer idaresindeki 60 S 0028 plakalı öğrenci servisi ile Osman Güzel (45) yönetimindeki 60 H 0161 plakalı şehir içi yolcu taşıyan midibüs, Tokat - Niksar kara yolu Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Kaya, yaralı öğrencileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Osmanpaşa Lise Öğrenci Öğrenci Servisi Öğrenciler Şehir İçi 

İlgili Foto Galeriler
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı