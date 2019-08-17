Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

Tokat Devlet Hastanesi acil servis detay

( TOKAT ) TOKAT

Acil Servis İlk Müdahale Osmanpaşa Maganda Kurşunu Kız Çocuğu 


- Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rast gele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı. Düğüne giden vatandaşlardan S. E (13), S. E. (49), A. E. maganda kurşunu ile yaralandı. Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu yataklı servise alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen S.E ise karın bölgesine giren kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Niksar Devlet Hastanesindeki kişinin ise elinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kurşunların kimin silahından çıktığını tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı