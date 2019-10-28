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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

- Öğrencilerin vatandaşlara lokum ikram etmesi - Öğrencilerin Türk bayrakları ile yürümesi - Öğrencilerin davul ve zurna eşliğinde halk oyunları oynaması - Lokum dağıtımında detay görüntüler - Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu ile röportaj - Kentte lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı davul zurna eşliğinde vatandaşlara lokum dağıtarak kutladıTOKAT (AA) - Tokat 'ta lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla davul zurna eşliğinde vatandaşlara lokum ikram etti. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 yıldır, bayram coşkusuna dahil etmek için okul çeveresindeki vatandaşlara lokum dağıtıyor.Ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde mahallede gezen öğrenciler, bayramını kutladıkları vatandaşlara lokum ikram etti. Mahalle aralarında halk oyunu gösterisi de sunan öğrenciler, ilgiyle izlendi.Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı okulun bulunduğu mahallede vatandaşlarla kutladıklarını belirterek, "Tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlayalım istiyoruz. Öğrencilerimiz kapı kapı, esnaf esnaf gezerek vatandaşlara lokum ikram ediyor. Bazıları bu durum karşısında şaşırıyor. Ancak 5 yıldır alışık olanlar bizi tebrik ediyor." dedi.
Öğrenciler ise 5 yıldır bayramı vatandaşlarla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bayram Coşkusu Lise Öğrenci Davul Zurna Öğrenciler Halk Oyunları 

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