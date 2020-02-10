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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta ki cinayette 1 tutuklama

Tokat’ta ki cinayette 1 tutuklama

Tokat’ın Erbaa ilçesi adliyesi önünde polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi

Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Cinayet zanlılarının adli makamlara sevk edilmesi
-Cinayet zanlılarından T.A’nın basın mensuplarının sorusuna cevabı
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( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 1’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre; Erbaa İlçesi Erek Mahallesi’nde Kelkit Çayı kenarında bir erkek cesedi bulunmasının ardından titizlikle soruşturma yapan polisler kısa sürede olayın şüphelilerini yakaladı. Niksar ilçesinde operasyon yapan ekipler şüphelilerden T. A.'yı (40) suç aleti ile birlikte yakalarken, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ifade işlemlerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine çıkartıldı. Basın mensuplarının cinayeti neden işlediniz? şeklindeki sorusuna T.A ‘nefsi müdafaa’ şeklinde cevap verdi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan T.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Erek mahallesi ırmak kenarında iki gün önce meydana gelen olay; alkollü şahıslar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürülen Durmuş Ay’ın cenazesi sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Erbaa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen soruşturma neticesinde cinayet olayının zanlıları Niksar ilçesinde yakalandı. Bıçaklanarak öldürülen Dursun Ay’ın cenazesi hafta sonu Erbaa Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(Nİ-GF-
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