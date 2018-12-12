Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Tokat- Sivas karayıolu çamlıbel geçidinde yolda kalan TIR'lar

Karayolları Tonaj Kar Yağışı 

-Kar yağışı nedeni ile güçlükle ilerleyen araçlar
-Ekiplerin çalışma yapması
-Köpek yavrularının karda koşması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat-Sivas Karayolu'nda kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çamlıbel geçidinde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tırlardan bazıları yolda kaldı. Kayarak yolun tek şeridini ulaşıma kapatan tır ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Kayarak bariyerlere çarpan bir otomobil sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgede sisle birlikte aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor. (Nİ-UY-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı