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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı Haberi

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı Haberi

kazaya karışan otomobiller

Osmanpaşa Trol 

-Ambulansa alınan yaralı
-Yaralı yakınlarının panik anları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 ‘ü çocuk 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Parekende Mahallesi Behzat Deresi üzerindeki köprüden karşı yöne geçmek isteyen A. T. idaresindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile diğer yönden gelen A.E. idaresindeki 60 VB 373 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servilerine sevk edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasını ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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